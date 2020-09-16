

Из новых случаев коронавируса в Грузии 145 связаны с Аджарией и 29 - с Тбилиси

16.09.2020 11:28





По словам медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, из 196 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, 145 связаны с Аджарией и 29 — с Тбилиси.



«По вчерашним данным было подтверждено 2562 случая, добавилось 196 новых случаев. Распределение 196 выглядит следующим образом: Аджария, Батуми — 144, Кобулети — один, Тбилиси — 29, Имерети, Кутаиси — семь, Сачхере — один, Шида Картли, Гори — четыре, Квемо Картли, Гардабани — три, Гурия, Озургети четыре, Земо Сванети, Самегрело, Зугдиди — два, Поти — один, Мцхета — один», — заявила Эзугбая.



По ее словам, Аджария остается точкой, которая требует внимания.



«Большая часть все еще приходится на Аджарию, в связи с чем особо важные силы направлены в Аджарию. Мы надеемся, что очень скоро количество случаев сократиться, локализация и наверное должны произойти в Аджарии очень скоро», — заявила Эзугбая.





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