

В Чиатура коронавирус подтвердился у школьницы, в Тбилиси – у сотрудника мэрии

18.09.2020 12:04





В районном центре Чиатура (регион Имерети) коронавирус подтвердился у 17-летнего подростка, ученицы одной из государственных школ. Об этом сообщает телекомпания «Имеди».



15 сентября девочка была доставлена в городскую клинику «Джео Хоспитал» с симптомами респираторного заболевания. После проведения теста и подтверждения Covid-19, подростка перевели в специализированную клинику.



В «Джео Хоспитал» была проведена дезинфекция, а все сотрудники клиники прошли тестирование на коронавирус.



В настоящее время эпидемиологи устанавливают контакты заболевшей школьницы. По имеющейся информации, две недели девочка отдыхала в Батуми – городе на черноморском побережье, который остается главным очагом эпидемии в Грузии. На данном этапе состояние подростка удовлетворительное. У нее больше нет температуры.



Коронавирус также выявили у сотрудника мэрии Тбилиси, работника муниципальной инспекции. Как заявили в пресс-службе мэрии, в течение последней недели он не появлялся на работе. Сотрудники муниципальной инспекции, которые в прошлом контактировали с заболевшим, уже прошли тестирование на коронавирус.



«В мэрии Тбилиси проведены дезинфекционные работы, обработано здание. Также в самоизоляции находятся предположительные контакты. Они уже прошли тестирование», — заявила глава пресс-службы мэрии Тбилиси Манана Токмаджишвили.



Коронавирус выявлен у двух сотрудников Инфекционной больницы Батуми – дворника и врача. На прошлой неделе медучреждение возобновило прием ковид-пациентов. Тем не менее, по предварительной информации, двое сотрудников были инфицированы за пределами больницы. Врач относится к одному из свадебных кластеров, а дворник является контактом ранее подтвержденного случая. Состояние обоих удовлетворительное.



За последние сутки в Грузии зафиксировано 182 случая инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся в стране составляет 3 119. За время пандемии в Грузии скончались 19 человек с COVID-19. Вылечились1 435 пациентов – это 46% от всего числа заболевших в Грузии. Сейчас активными остаются 1 639 случаев.



Напомним, из-за роста случаев инфицирования коронавирусом, власти Грузии приняли решение ввести ряд дополнительных ограничений и ужесточить контроль за их соблюдением.



Как минимум на две недели, до 1 октября, отложено начало учебного года в очной форме в восьми городах – Тбилиси, Батуми, Кобулети, Кутаиси, Поти, Рустави, Зугдиди, Гори, а также в некоторых селах Кахетии, Гурии и Шида-Картли.



С 15 сентября в указанных административных единицах учеба началась в дистанционной форме, а во всех остальных населенных пунктах — в очной.



Кроме того, с 10 сентября введены ограничения на собрания 200 и более человек для проведения культурных и спортивных мероприятий. В ритуальных мероприятиях могут принять участие не больше 10 человек – запрещены массовые свадьбы, юбилеи и поминки как в закрытых, так и в открытых помещениях.



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