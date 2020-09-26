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Клинике в Рухи и медицинскому центру Казбеги подарили портативные аппараты УЗИ
26.09.2020 12:42
Правительство США подарило ультразвуковые системы Университетской клинике Рухи и Медицинскому центру Казбеги. Стоимость нового оборудования — 50 000 долларов США, сообщает посольство США в Грузии.
Новые портативные аппараты эхоскопии недавно получили разрешение от Администрации по безопасности медикаментов и продовольствия США для проведения исследований на легких и сердце для пациентов с коронавирусом.
«Помощь является частью поддержки, оказываемой министерством обороны США Грузии в рамках программы гуманитарной помощи. Цель программы — усилить возможности правительства реагировать на пандемию», — говорится в заявлении посольства США.
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