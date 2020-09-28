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Детские сады в Грузии возобновят деятельность с 12 октября
28.09.2020 14:47
«Кроме Аджарии, на всей территории страны детские сады начнут функционировать с 12 октября», - об этом заявил министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели после заседания Межведомственного координационного совета, созданного в связи с коронавирусом.
Также, кроме Аджарии, 19 октября, в аудитории вузов вернутся студенты.
Как отметил Чхенкели, также остается в силе возобновление учебы с 1 октября для 1-6 классов в классных комнатах по всей Грузии, за исключением Аджарии.
«Для учащихся с 1-го по 6-й класс остается в силе решение о том, что с 1 октября они вернутся в свои классы. Конечно же, это не относится к Аджарии. Если родители учащихся с 1-го по 6-й класс решат, что они предпочитают онлайн-обучение для своих детей и продолжить процесс обучения в дистанционной форме, это будет полностью обеспечено. Что касается новостей, то 12 октября, кроме Аджарии, по всей стране возобновят свою работу детские сады. Также, 19 октября, кроме Аджарии, студенты вернутся в аудитории, соответственно, университеты и профтехучилища начнут функционировать не дистанционно, а в аудиториях. Очень важно, чтобы все один к одному следовали рекомендациям здравоохранения», - заявил Чхенкели.
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