

В Грузии выявлено 326 новых случаев коронавируса

30.09.2020 11:04





В Грузии выявлено 326 новых случаев коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



К этому времени в Грузии подтверждено 6 192 случаев коронавируса.



Общее число выздоровевших составляет 2 324 пациентов.



От коронавируса в стране умерли 36 пациентов.



В режиме карантина находятся 5 413 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 836 человек.



Количество людей в ковид-гостиницах составляет 869. Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.



Напомним, вчера в Грузии было выявлено 314 новых случаев коронавируса.





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