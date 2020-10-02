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Билеты на матч Грузия-Беларусь аннулированы - Федерация футбола Грузии
02.10.2020 19:35
По заявлению Федерации футбола Грузии, билеты на матч Грузия-Беларусь, который должен был состояться 26 марта, аннулированы. По их словам, решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Болельщики должны обратиться на TKT.ge, для того, чтобы вернуть принадлежащие им деньги.
Согласно решению УЕФА, в случае согласия соответствующих структур, 8 октября в полуфинальном матче отборочного турнира Евро-2020 между Грузией и Беларусью может присутствовать максимум 30 процентов болельщиков, в зависимости от вместимости стадиона - сказано в сообщении.
Детальную информацию, в связи с процедурой возвращения билетов, Федерация футбола Грузии с согласием TKT.GE распространит 2 октября.
В соответствии с решением УЕФА Федерация футбола Грузии ведет активную коммуникацию с соответствующими структурами по поводу доступа ограниченного количества зрителей на игру. Окончательное решение по данному вопросу станет известно в ближайшее время.
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