

Матч между сборными Грузии и Армении пройдет в Польше

06.10.2020 18:23





По решению УЕФА, матч третьего тура Лиги Наций сезона 2020-2021 между сборными Армении и Грузии состоится на нейтральном стадионе, — сообщает Федерация футбола Грузии.



Согласно решению руководящего органа европейского футбола, в связи с последними событиями между Арменией и Азербайджаном, матчи сборных обеих стран будут проводиться на нейтральном поле.



Вместо Еревана, сборные Армении и Грузии в рамках третьего тура Лиги Наций встретятся в польском городе Тих.



Матч начнется 11 октября в 20:00 по тбилисскому времени и будет транслироваться в прямом эфире Первого канала Грузии.



Встреча между сборными Армении и Грузии пройдет без болельщиков на стадионе.





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