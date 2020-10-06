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Матч между сборными Грузии и Армении пройдет в Польше
06.10.2020 18:23
По решению УЕФА, матч третьего тура Лиги Наций сезона 2020-2021 между сборными Армении и Грузии состоится на нейтральном стадионе, — сообщает Федерация футбола Грузии.
Согласно решению руководящего органа европейского футбола, в связи с последними событиями между Арменией и Азербайджаном, матчи сборных обеих стран будут проводиться на нейтральном поле.
Вместо Еревана, сборные Армении и Грузии в рамках третьего тура Лиги Наций встретятся в польском городе Тих.
Матч начнется 11 октября в 20:00 по тбилисскому времени и будет транслироваться в прямом эфире Первого канала Грузии.
Встреча между сборными Армении и Грузии пройдет без болельщиков на стадионе.
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