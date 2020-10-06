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Митрополит Ахалкалакский призывает к миру в Карабахе
06.10.2020 23:02
Митрополит Ахалкалакский, Кумурдо и Кари Николоз Пачуашвили, говоря о нагорно-карабахском конфликте, заявил, что грузины «должны сделать все возможное для мирного урегулирования конфликта».
«В моей епархии подавляющее большинство, более 97%, составляют этнические армяне. Я живу среди армян, общаюсь с ними, забочусь о них и люблю их. Поэтому развивающиеся в Карабахе события очень болезненны для меня», — заявил митрополит в своем публичном обращении 5 октября.
Он подчеркнул, что в Джавахети никогда не было конфликта между азербайджанцами и армянами. «(Поэтому) лично у меня, у грузин и грузинского государства нет права принимать какую-либо сторону», — сказал митрополит.
Он призвал стороны «найти общий язык» и прекратить боевые действия.
Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября, в чем Ереван и Баку обвиняют друг друга. Грузия неоднократно призвала стороны к урегулированию конфликта мирным путем.
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