

В Грузии от коронавируса умерли еще 6 пациентов

10.10.2020 11:44





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще 6 пациентов, и общее число жертв этой инфекции в стране выросло до 78.



Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



По заявлению главы боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, 4 из 6 умерших пациентов лечились в Аджарии. По словам Энделадзе, у скончавшихся были сопутствующие заболевания.



«В Аджарии умерли 4 пациента, все четверо - женщины 65, 76, 80 и 90 лет. У них были сопутствующие заболевания. У меня пока нет информации об остальных двух случаях», - сказала Энделадзе.



По ее словам, состояние 3 из 45 ковид-инфицированных критическое.



«В нашем центре 45 человек с коронавирусной инфекцией. 7 - тяжелые, трое - критические, состояние остальных больных – средней тяжести», - сообщила Энделадзе.



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