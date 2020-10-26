

Выписавшийся из COVID-гостиницы 21-летний молодой человек умер в Рустави

26.10.2020 19:53





21-летний молодой человек, который выздоровел от коронавируса и накануне покинул COVID-гостиницу, умер сегодня в Рустави.



Как сообщил журналистам представитель Минздрава Грузии Амиран Гогитидзе, предварительная причина смерти – внезапная остановка сердца.



«После прохождения периода карантина он прошел PCR-тестирование и у него была подтверждена инфекция. Впоследствии, врач продолжил наблюдение за пациентом на территории карантинной ковид-гостиницы, он был выписан 25 октября по истечении срока, определенного протоколом. Соответственно, данный пациент полностью излечился от коронавируса. Его похороны не будут проходить в соответствии с протоколом, установленным для "ковид-скончавшихся". Перед выпиской пациент был осмотрен врачом и чувствовал себя хорошо. У него не было ни симптомов, ни жалоб. Он неоднократно обращался к врачу с просьбой о его досрочном выходе из карантинной зоны, так как чувствовал себя хорошо. Вероятная причина смерти - внезапная остановка сердца. Проводится исследование», - заявили в Министерстве здравоохранения.





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