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В Грузии зафиксирован 1731 новый случай коронавируса
28.10.2020 11:19
За последние 24 часа в Грузии выявлен 1731 новый случай коронавируса и общее количество случаев инфицирования выросло до 33 858. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
От коронавируса выздоровели еще 2197 пациентов, и общее число выздоровевших составляет 14 829.
В режиме карантина находятся 3 507граждан, а в стационаре под наблюдением – 4 022. Вместе с тем, число лиц, находящихся в ковид-гостиницах, составляет 2 344.
В стране от коронавируса умерли еще 15 пациентов. В общей сложности количество жертв этой инфекции в Грузии составляет 253.
Кроме того, 41 гражданин Грузии был перевезен для лечения из-за рубежа.
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