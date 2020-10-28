

В Грузии от коронавируса умерли еще 15 человек

28.10.2020 11:32





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще 15 пациентов и количество жертв этой инфекции в стране выросло до 253. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



За последние сутки в стране выявлен 1731 новый случай коронавируса. Общее же количество подтвержденных случаев коронавируса составляет 33 858.



За последние сутки выздоровели еще 2 197 пациентов, и их общее число составляет 14 829.



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