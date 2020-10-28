

В Грузии лечением плазмой крови с антителами излечились 4 ковид-пациента

28.10.2020 15:46





В Грузии могут определять лишь объем антител в крови вылечившихся от ковида пациентов. Определить наличие защитных антител, которая даст понять эффективность лечения ими других пациентов пока что нет возможности, рассказал директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.



Инфекционист также сообщил, что всего плазмой крови с антителами лечили шесть пациентов в критическом состоянии. Четверо вылечились, на ход болезни у двух пациентов антитела не оказали никакого влияния:



«Никто еще не доказывал, что плазма гарантированно лечит пациента, но никто не доказал и то, что она не приносит никакой пользы. Четыре пациента в критическом состоянии вылечились благодаря ей, на ход болезни у двух она не оказала влияния.



Видимо, эффективность плазмы зависит от количества в ней защитных антител. В Грузии мы можем определить наличие антител в общем, но не защитных антител», — разъяснил инфекционист.



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