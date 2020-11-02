

В Грузии зафиксировано 1 852 новых случая коронавируса

02.11.2020 12:29





За последние 24 часа в Грузии выявлено 1 852 новых случая коронавируса. Об этом сообщил заместитель руководителя оперативного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге, проведенном в администрации правительства.



Он рассказал о новейшей статистике, связанной с коронавирусом и мероприятиях, проведенных правительством в течение последних суток.



«За последние 24 часа выявлено 1 852 новых подтвержденных случая инфицирования. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 42 579.



С точки зрения роста числа выздоровевших людей и на сегодняшний день мы сохраняем позитивную динамику. В частности, за последние 24 часа выздоровели 1 696 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 26 800.



К сожалению, за последние 24 часа у нас есть и смертельные случаи. Скончались 7 человек, в Аджарии – 6 и 1 в Кахетии. С 26 февраля 2020 года по сей день у нас 342 случая смерти.



Из зафиксированных за сутки 1 852 новых случаев коронавируса 650 выявлены в Тбилиси, в Аджарии – 389, в Имеретии – 441, в Квемо Картли – 68, в Шида Картли – 51, в Гурии – 28, в Самегрело и Земо Сванетии – 114, в Кахетии – 20, в Мцхета-Мтианети – 51, в Самцхе-Джавахети – 27, в Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 13.



На данном этапе у нас 15 411 активных случаев инфицирования. В больницах лечатся 4 293 человека, в том числе в Тбилиси – 2 125, в Аджарии – 709. Тяжелых пациентов - 519, в том числе в Тбилиси – 279, а Аджарии – 86. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 230 лиц, в том числе в Тбилиси – 100, в Аджарии – 83. В ковид-гостиницах находится 2 236 человек, в том числе в Аджарии – 1 077, в Тбилиси – 837. На дому лечатся 8 882 человек. В карантинном пространстве 2 977 человек, в том числе в Тбилиси – 609, в Аджарии – 1 419.



На сегодняшний день на самоизоляции находится 29 876 человек, из них в Тбилиси – 2 867, в Аджарии – 13 341, в Имерети – 3 813», - сообщил Бердия Сичинава.



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