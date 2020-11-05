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Из новых случаев коронавируса 976 выявлено в Тбилиси и 368 - в Имерети
05.11.2020 11:55
Из 2401 случая коронавируса, выявленного сегодня, показатели по столице и регионам следующие: 976 случаев выявлено в Тбилиси, 328 — в Аджарии, 368 — в Имерети, 61 — в Квемо Картли, 135 — в Шида Картли, 62 — в Гурии, 280 — в Самегрело-Земо Сванети, 70 — в Кахети, 31 — в Мцхета-Мтианети, 55 — в Самцхе-Джавахети, 35 — в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.
Как заявил на брифинге в администрации правительства заявил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили, на данном этапе есть 15 322 активных случаев инфицирования.
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