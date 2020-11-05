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Очаг коронавируса выявлен в доме престарелых в Кутаиси
05.11.2020 15:10
Новости-Грузия
В Кутаиси коронавирус подтвердился у трех бенефициаров и десяти сотрудников пансионата для престарелых. Об этом сообщает местное информационное агентство KutaisiPost со ссылкой на директора пансионата Малхаза Бадиреишвили.
Предположительно источником заражения стал бессимптомный сотрудник. К настоящему времени все 13 заболевших переведены в Медицинский центр Сачхере. Их состояние на данном этапе удовлетворительное.
Пансионат, где постоянно проживает 98 пожилых людей, закрыли на карантин. Также изолированы сотрудники.
Сейчас в учреждении ждут результатов анализов нескольких человек. Скорее всего, число инфицированных увеличится.
За последние сутки в Грузии был зафиксирован 2 401 случай инфицирования коронавирусом. Скончались 20 человек.
С конца февраля и до сегодняшнего дня в Грузии лабораторно подтверждено 49 218 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 33 459 человек, 401 пациент скончался.
К настоящему времени активными остаются 15 332 случая COVID-19. Состояние 638 пациентов оценивается как тяжелое. Из них 293 подключены к аппаратам ИВЛ.
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