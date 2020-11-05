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Национальный парк Мтирала стал обладателем World Tourism Awards
05.11.2020 20:31
Национальный парк Мтирала стал победителем в номинации «Ведущий национальный парк Грузии 2020 года» на 27-й церемонии вручения награды World Tourism Awards. Премия является одной из самых престижных в мировой сфере туризма.
«Это международное признание является новой вехой для Национального парка Мтирала, которая поможет нам развиваться и принимать путешественников с большей мотивацией и усердием», — говорится в Facebook-посте руководства заповедника.
За получение международной премии боролось пять грузинских национальных парков: Мтирала, Боржоми-Харагаули, Казбеги, Колхети и Лагодехи.
Мтирала находится в 30 км от Батуми. Свое название (в переводе с грузинского – «плачущий») парк получил из-за частых дождей. На его территории растут уникальные эндемичные деревья, не имеющие аналогов во всем мире. Богата не только флора, но и фауна парка.
Премия World Travel Awards проводится с 1993 года. Цель награды – выявить лучших из всех секторов туристической индустрии. В премии ежегодно представлено сотни номинаций и тысячи номинантов с разных континентов. В туристическом секторе премию часто называют «Оскаром туристической индустрии».
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