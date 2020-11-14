

Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии

14.11.2020 12:29





За минувшие сутки в Грузии выявлено 3 504 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Как сообщил на брифинге в Администрации правительства Грузии начальник оперативного штаба Межведомственного координационного совета Александр Ходжеванишвили, распределение новых случаев по регионам страны следующее:



Тбилиси — 1232,

Аджария — 603,

Имерети — 619,

Самегрело — Земо Сванети — 397,

Шида Картли — 140,

Квемо Картли — 122,

Кахети — 102,

Мцхета-Мтианети — 97,

Гурия — 94,

Самцхе-Джавахети — 76,

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 22.



За последние 24 часа от коронавируса скончалось 33 человека. По информации Ходжеванишвили, в стране насчитывается 749 пациентов в тяжелом состоянии, в том числе:



в Тбилиси — 375,

в Аджарии — 121,

в Имерети — 162.



340 тяжелых пациентов переведены на аппараты искусственного дыхания, в том числе:



в Тбилиси -168,

в Аджарии — 88,

в Имерети — 30.





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