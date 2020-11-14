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Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии
14.11.2020 12:29
За минувшие сутки в Грузии выявлено 3 504 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Как сообщил на брифинге в Администрации правительства Грузии начальник оперативного штаба Межведомственного координационного совета Александр Ходжеванишвили, распределение новых случаев по регионам страны следующее:
Тбилиси — 1232,
Аджария — 603,
Имерети — 619,
Самегрело — Земо Сванети — 397,
Шида Картли — 140,
Квемо Картли — 122,
Кахети — 102,
Мцхета-Мтианети — 97,
Гурия — 94,
Самцхе-Джавахети — 76,
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 22.
За последние 24 часа от коронавируса скончалось 33 человека. По информации Ходжеванишвили, в стране насчитывается 749 пациентов в тяжелом состоянии, в том числе:
в Тбилиси — 375,
в Аджарии — 121,
в Имерети — 162.
340 тяжелых пациентов переведены на аппараты искусственного дыхания, в том числе:
в Тбилиси -168,
в Аджарии — 88,
в Имерети — 30.
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