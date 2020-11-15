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Грузия сыграет сегодня с Арменией в Лиге Наций УЕФА
15.11.2020 12:44
15 ноября в игре пятого тура во второй группе дивизиона «С» Лиги Наций УЕФА сборная Грузии примет Армению на «Динамо-Арене».
На данный момент в группе лидируют сборные Северной Македонией и Грузии, имеющие в своем активе по 6 очков и в случае победы в оставшихся двух матчах (с Арменией и Эстонией) наша команда имеет шанс занять первое место. Это позволит перейти сборной Грузии в дивизион более высокого ранга «B».
Встреча Грузия-Армения пройдет без у зрителей. Матч начнётся 15 ноября в 21:00
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