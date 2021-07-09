

Церетели: ОБСЕ не должна терпеть оккупацию, аннексию и дискриминацию местного населения в Грузии

09.07.2021 19:19





Председатель политического совета «Европейской Грузии» Гиги Церетели выступил на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.



Как экс-президент организации, Церетели в своем выступлении коснулся деятельности и активностей организации в период кризиса, вызванного пандемией, важной функции Парламентской ассамблеи, текущих вызовов и реформ, которые предстоит осуществить.



«Мы по-прежнему сталкиваемся с серьезными трудностями и угрозами во всех измерениях ОБСЕ, вызванными пандемией COVID и другими факторами.



Мы видим попытки демократической отсталости, фальсификации выборов, захвата государства, тенденции автократических и клептократических правительств, грубые нарушения прав человека, особенно в отношении групп меньшинств, конфликты и жестокие столкновения, невыполненные обязательства и отсутствие политической воли к положительному сотрудничеству.



Бедность и изменение климата остаются острыми проблемами в регионе ОБСЕ», — заявил Гиги Церетели.

По его словам, Ассамблея не должна мириться с тем, что происходит в Украине, где российские воинские части находятся на границе и продолжаются другие вредные действия.



«Также в Грузии, где имеют место оккупация, аннексия и дискриминация местного населения. Граждан систематически похищают и арестовывают за нарушение т.н. оккупационной линии.



Ситуация в Беларуси, где десятки тысяч сторонников оппозиции сидят в тюрьмах и пока нет признаков компромисса или диалога.



Нам нужен диалог, который является основным инструментом ОБСЕ, но это должен быть целенаправленный процесс, основанный на принципах и ценностях, по которым нельзя допускать компромиссов. Это краеугольный камень нашего единства в борьбе за лучшее будущее», — заявил Гиги Церетели.





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