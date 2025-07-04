Правительство распространило информацию о встрече премьер-министра с представителями бизнеса

04.07.2025 21:32





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с представителями бизнес-сектора. Информацию распространяет администрация правительства.



По их данным, на встрече внимание было заострено на позитивных тенденция в экономике страны и высоком темпе экономического роста, с которым Грузия на первом месте в широком регионе и Европе.



По оценке премьер-министра, экономическое развитие важно, в том числе для укрепления позиций страны на международной арене, и этому направлению и в дальнейшем будет уделяться особое внимание.



«Глава правительства говорил о позитивных показателях в плане сокращения бедности и роста занятости в стране. Ираклий Кобахидзе отметил, что в прошлом году было создано 68 тысяч новых рабочих мест, в чем большой вклад принадлежит бизнесу, поскольку именно бизнес создает рабочие места, и поблагодарил бизнесменов.



Премьер также коснулся положительных фискальных показателей, низкой инфляции и стабильности курса национальной валюты и заявил, что правительство активно работает над дальнейшим ускорением экономического роста.



В ходе встречи с бизнесом Ираклий Кобахидзе заострил внимание на шагах, предпринимаемых правительством для максимального сокращения коррупции, в том числе на кадровых решениях. Было отмечено, что коррупция мешает экономическому развитию, и будет сделано все, чтобы уровень коррупции был максимально сокращен. По словам премьера, эта политическая воля существует, и при кадровых изменениях предпочтение отдается добросовестности.



Глава правительства также рассказал о шагах, которые были предприняты в последнее время, среди которых - прозрачность всех правовых актов правительства, пресечение практики прямых продаж недвижимости, а также детальный контроль крупных закупок, который осуществляет Департамент эффективности правительства.



Встреча премьер-министра и бизнеса прошла в расширенном составе в режиме вопросов и ответов. Во встрече приняли участие более 80 представителей различных сфер бизнеса», - говорится в информации.





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