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Трамп: Бой UFC будет на территории Белого дома


04.07.2025   14:21


Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести бой UFC на территории Белого дома.

«Мы проведем бой UFC на территории Белого дома», — сказал Трамп.

Озвученый Трампом план подтвердила пресс-спикер Белого дома Кэролин Левитт, добавив, что президент очень серьезно относится к этому вопросу.

Официальное лицо UFC сообщило CNN, что они ведут переговоры с Белым домом о проведении мероприятия UFC, добавив, что на данный момент не может поделиться подробностями.

CNN сообщает, что Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, присутствовавшим на мероприятии UFC, когда он в апреле посетил поединок в Майами. Президент США также посетил мероприятие UFC в Нью-Джерси в прошлом месяце.


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