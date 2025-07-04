Трамп: Бой UFC будет на территории Белого дома

04.07.2025 14:21





Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести бой UFC на территории Белого дома.



«Мы проведем бой UFC на территории Белого дома», — сказал Трамп.



Озвученый Трампом план подтвердила пресс-спикер Белого дома Кэролин Левитт, добавив, что президент очень серьезно относится к этому вопросу.



Официальное лицо UFC сообщило CNN, что они ведут переговоры с Белым домом о проведении мероприятия UFC, добавив, что на данный момент не может поделиться подробностями.



CNN сообщает, что Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, присутствовавшим на мероприятии UFC, когда он в апреле посетил поединок в Майами. Президент США также посетил мероприятие UFC в Нью-Джерси в прошлом месяце.





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