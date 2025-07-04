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«Коалиция за перемены» не намерена «сотрудничать с режимом и давать ему легитимацию»
04.07.2025 21:54
«Коалиция за перемены» заявляет, что не намерена «сотрудничать с режимом и давать ему легитимацию» на каком-либо этапе.
Коалиция отвечает на заявление Михаила Кавелашвили, который предложил всем осужденным политикам обратиться с заявлением о помиловании и подтвердить свое желание участвовать в выборах, в этом случае он немедленно издаст акт о помиловании.
«Коалиция за перемены» не намерена ни подавать просьбу о помиловании, ни участвовать в местных выборах.
«Режим через т.н. президента подтвердил, что участие прозападных сил в фальшивом криминальном процессе, именуемом местными выборами, это путь спасти режим и отсрочить перемены, и они пойдут на любую сделку, чтобы добиться этого.
Наша позиция неизменна — ни на одном этапе мы не намерены сотрудничать с режимом и предоставлять ему легитимацию. Мы не собираемся ни обращаться с прошением о т.н. помиловании, ни участвовать в т.н. местных выборах.
Путь к победе лежит через несотрудничество и сопротивление.
До конца!», — говорится в заявлении.
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