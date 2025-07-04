В Тбилиси проходит марш, посвященный Дню независимости США

04.07.2025 21:27





На площади Республики начался марш, посвященный Дню независимости Соединенных Штатов Америки.



По словам участников шествия, в такой форме они еще раз выражают свое уважение и дружеское отношение к Америке.



Как было отмечено на собрании, уже более 30 лет Америка является сторонником и другом Грузии, и они хотят, чтобы эта дружба стала еще крепче.



Участники марша направляются к проспекту Руставели, где присоединятся к акции протеста, которая продолжается непрерывно уже 219-й день.





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