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В Тбилиси проходит марш, посвященный Дню независимости США
04.07.2025 21:27
На площади Республики начался марш, посвященный Дню независимости Соединенных Штатов Америки.
По словам участников шествия, в такой форме они еще раз выражают свое уважение и дружеское отношение к Америке.
Как было отмечено на собрании, уже более 30 лет Америка является сторонником и другом Грузии, и они хотят, чтобы эта дружба стала еще крепче.
Участники марша направляются к проспекту Руставели, где присоединятся к акции протеста, которая продолжается непрерывно уже 219-й день.
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