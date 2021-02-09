

Порт Кулеви может пропускать 10 млн тонн нефти в год

09.02.2021 18:09





Грузинский порт Кулеви, который в основном ориентирован на перевалку жидких грузов, за последние пять лет пропустил практически одинаковый объем - 1,6-17 млн тонн, что значительно ниже показателей 2012-2015 годов, когда пропускная способность порта составляла 2,1-2,5 млн тонн, об этом заявили в исследовательском центре транспортного коридора Грузии со ссылкой на данные Минэкономики.



Перевалочная способность нефти портов Кулеви составляет 10 млн тонн в год. Оказывается, порт не загружен даже на 20%.



Для справки, в порту Кулеви расположен нефтяной терминал азербайджанской компании SOCAR, которая инвестирует в экономику Грузии с 2006 года, создав тысячи новых рабочих мест. В настоящее время в Грузии функционируют Кулевский нефтяной терминал, газораспределительная сеть и автозаправочные станции.



В первой половине 2020 года Государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR было перевалено 890 тысяч тонн нефтепродуктов на Черноморском нефтяном терминале.



С момента начала работы в мае 2008 года до первого июля 2020 года, через порт Кулеви было транспортировано более четырех миллионов тонн сырой нефти и более 22,8 миллиона тонн нефтепродуктов.



Посредством терминала осуществляется отгрузка сырой нефти, мазута, дизельного топлива, газойля, метанола, авиакеросина, пропилена, жидкой пиролизной смолы, нафты, изопропилового спирта, дизельного топлива с ультранизким содержанием серы, промышленной нефти, конденсата.



Принадлежащий Госкомпании SOCAR терминал в грузинском порту Кулеви был введен в эксплуатацию в мае 2008 года, а перевалка нефтепродуктов началась в июне того же года.



Суммарная мощность терминала составляет 10 миллионов тонн нефтеналивных грузов в год, включая три миллиона тонн нефти, три миллиона тонн дизельного топлива, четыре миллиона тонн мазута.



Общая вместимость резервуарного парка терминала составляет 402 тысячи кубометров.



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