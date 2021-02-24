

Мэр Тбилиси анонсировал законопроект по «строительной амнистии»

24.02.2021 12:20





По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, столичные власти разработали законопроект по так называемой «строительной амнистии».



Согласно законопроекту строительным компаниям будут прощены определенные недостатки в зданиях, построенных до августа 2020 года, и будет позволено завершить строительство.



Однако, по словам мэра амнистия не коснется таких нарушений, которые связаны с безопасностью.



«В прошлом году вице-мэру Ираклию Хмаладзе было поручено проработать очень важный законопроект. Я уверен, что он получит большую поддержку в парламенте», — заявил Каладзе.



Амнистия распространяется на все виды строительства, от первого до пятого класса.



По словам мэра, третья часть законодательного пакета касается вопроса ввода зданий в эксплуатацию. В частности, поправка к закону предусматривает запрет на подачу электроэнергии и природного газа в здания, которые еще не находятся в эксплуатации.



«Ввод в эксплуатацию означает определение соответствия разрешению на строительство и проекту. Согласно действующей юридической практике, люди живут в зданиях, которые еще не сданы в эксплуатацию. Мы помним, какие проблемы все это создавало, и такие постройки существуют до сих пор, потому что закон все это не ограничивает. Чтобы изменить сложившуюся практику и иметь заинтересованность самих строительных компаний, в том, что бы вести строительство в соответствии со строительными нормами и разрешениями, а также ввести здание в эксплуатацию, поправка к закону предусматривает запрет на подключение электричества и подачу природного газа в здание.



Сегодня у нас такая реальность: строительство завершено таким образом, что застройщик успевает продать его (объект) даже без ввода в эксплуатацию. <…>Бывают случаи, когда застройщик получает свой доход, а люди, живущие в нем, ходят туда-сюда, чтобы решить проблему эксплуатации», — сказал Каладзе.



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