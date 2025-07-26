Оппозиция требует извинений от ГМ после призыва Каладзе к высылке посла ЕС

26.07.2025 19:06





Оппозиционные политики требуют, что правящая партия «Грузинская мечта» извинилась перед послом ЕС Павлом Герчинским за то, что один из ее лидеров, мэр Тбилиси Каха Каладзе предложил выслать дипломата из страны.



««Русская мечта» должна извиниться и обязательно извинится перед нашими партнерами. Я хочу, чтобы Европейский Союз знал, что заявление Кахи Каладзе абсолютно не отражает позицию грузинского народа, закрепленную в конституции», – заявила лидер оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария.



В «Лело – Сильная Грузия» заявили, что расценивают нападки на посла ЕС, как «продолжение российской диверсии, которую «Грузинская мечта» годами осуществляет против национальных интересов» страны.



«От имени «Сильной Грузии» я хотел бы выразить нашу безоговорочную поддержку и солидарность г-ну Герчинскому, который играет исключительно важную роль в лоббировании европейских и национальных интересов грузинского народа», – заявил один из лидеров объединения Григол Гегелия на специальном брифинге в субботу.



Экс-премьер Георгий Гахария считает, что «Грузинская мечта» сознательно пытается «унизить союзников, нанести ущерб имиджу ЕС и изолировать Грузию от демократического мира». Он указал, что одновременно с нападками на западных дипломатов власти занимаются «умиротворением врага и тирражированием российской пропаганды».



«Грузинская мечта» стала величайшей внутренняя угроза европейскому будущему Грузии», — написал Гахария в Х.



На этой неделе Каладзе обвинил посла ЕС в неуважении грузинской государственности, вмешательстве во внутренние дела страны, поощрении общественного противостояния и экстремизма. По его мнению, Герчинский занимается ничем иным, как «вредительством» и его следует «выгнать» из страны. Каладзе все же сделал оговорку, подчеркнув, что это его «личная позиция», и он бы поступил именно так, «если бы это зависело от него».



Поводом для столь резкой реакции стало интервью Герчинского агентству InterpressNews. В нем посол призвал власти прекратить репрессии, освободить несправедливо задержанных и отменить репрессивные законы, как единственный способ разрешения политического кризиса и возвращения Грузии на путь евроинтеграции.



Он также напомнил, что у Тбилиси есть время до конца августа, чтобы выполнить рекомендации Еврокомиссии. В противном случае под вопросом может оказаться и безвизовый режим с ЕС.



Источник: SOVA

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