Посольство Грузии на Кипре открыло круглосуточную горячую линию в связи с пожарами

26.07.2025 19:18





Посольство Грузии на Кипре открыло круглосуточную горячую линию для граждан на фоне разрушительных пожаров, охвативших несколько районов республики.



«Масштабные работы по тушению пожаров продолжаются в муниципалитетах Пафос и Лимассол, а также в центральном высокогорном регионе Кипра. Учтите, что в связи со сложной ситуацией горячая линия посольства Грузии работает круглосуточно: +357 96 808844», – говорится в заявлении диппредставительства, распространенном в пятницу.



Лесные пожары на острове вспыхнули из-за продолжительной жары. По данным программы WorldCover Европейского космического агентства (ESA), только в районе Лимассола сгорело около 125 квадратных километров зеленых насаждений.

В результате бедствия погибли два человека, около десяти получили травмы, уничтожено до 50 жилых домов. По состоянию на 25 июля 17 районов Кипра оставались без электричества из-за повреждения инфраструктуры.





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