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Двое граждан Украины задержаны в Грузии за наркопреступление


26.07.2025   19:12


Двое граждан Украины задержаны в Имеретии по обвинению в причастности к наркоторговле. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Задержанные – мужчина и женщина в возрасте 21 и 27 лет.

В ходе обысков в домах обвиняемых полицейские нашли 184 свертка с метадонов. Также наркотики, подготовленные для продажи, изъяли из мест, указанных реализаторами.

Среди других доказательств – различные материалы, использовавшиеся для фасовки и упаковки наркотиков.

Расследование продолжается по фактам незаконного приобретения-хранения наркотиков в особо крупном размере и содействия их незаконной реализации группой лиц по предварительному сговору. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением.


Источник: Новости - Грузия
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