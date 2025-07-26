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Двое граждан Украины задержаны в Грузии за наркопреступление
26.07.2025 19:12
Двое граждан Украины задержаны в Имеретии по обвинению в причастности к наркоторговле. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Задержанные – мужчина и женщина в возрасте 21 и 27 лет.
В ходе обысков в домах обвиняемых полицейские нашли 184 свертка с метадонов. Также наркотики, подготовленные для продажи, изъяли из мест, указанных реализаторами.
Среди других доказательств – различные материалы, использовавшиеся для фасовки и упаковки наркотиков.
Расследование продолжается по фактам незаконного приобретения-хранения наркотиков в особо крупном размере и содействия их незаконной реализации группой лиц по предварительному сговору. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением.
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