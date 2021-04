Впервые после начала пандемии в Грузии пройдет конференция по игорному бизнесу

05.04.2021 11:02









Игорный бизнес в Грузии до пандемии по приносил от 10% до 30% прямых и косвенных доходов в туристическом секторе страны. Более двух третей посетителей тбилисских и батумских казино составляли иностранные туристы. Уже год отрасль вынуждено простаивает, однако с 1 марта разрешено открытие казино в Батуми, а в ближайшее время ожидается открытие объектов развлекательного бизнеса по всей стране.



Грузинские онлайн-казино в последние годы выросли до международного уровня, и привлекли сотни миллионов долларов иностранных инвестиций. Сегодня местные операторы в онлайн-секторе являются крупными игроками глобальной индустрии развлечений. Грузия также эффективно привлекает иностранные компании, которые размещают здесь свои подразделения, оказывающие услуги по всему миру.



Сегодня игорный бизнес является важной частью грузинской экономики, при этом есть и социальные проблемы, с которыми государство и бизнес стараются работать.



Впервые после пандемии конференция объединит представителей известных компаний и игорных заведений Грузии, квалифицированных юристов, экспертов в области маркетинга и IT, а также других специалистов, принимающих участие в развитии и продвижении игорного бизнеса.



Конференция будет полезна как представителям игорного бизнеса, так и связанных с ним отраслей: туризм, гостиничный бизнес, маркетинговые, юридические, финансовые услуги и так далее.

Georgia Gambling Conference станет площадкой для продуктивного нетворкинга, где посетители и участники во время сессий «быстрых знакомств» (speed dating) смогут установить полезные связи, договориться о партнерстве или привлечении инвестиций в бизнес.



В качестве докладчиков на конференции выступят:



Лаврентий Губин – признанный эксперт в сфере игорного бизнеса, руководитель отдела маркетинга и PR в Talentgrator, бренд-амбассадор отраслевой игорной выставки Ukrainian Gaming Week 2021. Более 15 лет опыта работы в крупнейших казино региона. Выступит с докладом:



• Концепция «ответственной игры». Почему это важно для операторов?



София Карапетян – руководитель по маркетингу в Tourinvest. Ранее отвечала за маркетинг в казино Shangri La в Тбилиси, Casinos Austria International, Ambassadori Casino Tbilisi и Eclipse Casino Batumi. Эксперт посвятит свое выступление разбору темы:



• Как пандемия коронавируса изменила казино



Брайан Симкок – генеральный менеджер Casino Shangri La Tbilisi. Опытный эксперт в сфере управления казино, на протяжении 35 лет занимал руководящие должности в игорном бизнесе разных стран мира. Брайан сделает доклад на тему:



• Игорный туризм как важный показатель экономического роста.



Мака Горгадзе – глава маркетингового отдела в Casino Adjara. Тема выступления:



• Маркетинг азартных игр в Грузии до пандемии и ожидания после неё



Илья Мачавариани – юрист с большим опытом работы, старший партнер бутикового консалтингового юридического агентства 4Н, специализирующегося на игорном бизнесе. Спикер выступит с отдельным докладом на тему:



• Саморегулирование, лоббирование и законодательство.



Пейванд Поуршабан – управляющий директор Tbilisi Radio, СЕО в Sem Seo Group. В рамках своего выступления Пейванд раскроет тему:



• Как использовать искусственный интеллект для входящего маркетинга.



К участию в конференции приглашены представители государственной власти и профессиональных сообществ, а также сотрудники средств массовой информации и блоггеры.



Конференция состоится 15 апреля в The Biltmore Hotel Tbilisi.



В ближайший уикэнд с 9 по 11 апреля билеты на конференцию будут продаваться с небывалой скидкой 66% по принципу «черной пятницы».



Полный список спикеров, темы их докладов, а также билеты на официальном сайте конференции:



Smile Expo



Организатор выставки – международная компания Smile Expo, специализирующаяся на проведении мероприятий, посвященных инновационным технологиям. За 14-летнюю историю Smile-Expo провела более 270 отраслевых мероприятий в 28 странах мира. Это выставки, конференции, конгрессы, форумы и фестивали. Ранее в Грузии компания проводила ряд мероприятий, посвященных темам игорного бизнеса и блокчейн-технологий.



Контакты для прессы:



Mary Lysenko

(грузинский, русский и английский языки)

+995 555 158 581 (Тел., Whatsapp, Viber, Telegram)



Ариадна Шелупец

(русский и английский языки)

+995-706-777-038 (доп. 162)

help@smileexpo.center

Скайп: a.shelupets@smileexpo.center

Международная компания Smile-Expo проведет Georgia Gambling Conference 15 апреля 2021 годаИгорный бизнес в Грузии до пандемии по приносил от 10% до 30% прямых и косвенных доходов в туристическом секторе страны. Более двух третей посетителей тбилисских и батумских казино составляли иностранные туристы. Уже год отрасль вынуждено простаивает, однако с 1 марта разрешено открытие казино в Батуми, а в ближайшее время ожидается открытие объектов развлекательного бизнеса по всей стране.Грузинские онлайн-казино в последние годы выросли до международного уровня, и привлекли сотни миллионов долларов иностранных инвестиций. Сегодня местные операторы в онлайн-секторе являются крупными игроками глобальной индустрии развлечений. Грузия также эффективно привлекает иностранные компании, которые размещают здесь свои подразделения, оказывающие услуги по всему миру.Сегодня игорный бизнес является важной частью грузинской экономики, при этом есть и социальные проблемы, с которыми государство и бизнес стараются работать.Впервые после пандемии конференция объединит представителей известных компаний и игорных заведений Грузии, квалифицированных юристов, экспертов в области маркетинга и IT, а также других специалистов, принимающих участие в развитии и продвижении игорного бизнеса.Конференция будет полезна как представителям игорного бизнеса, так и связанных с ним отраслей: туризм, гостиничный бизнес, маркетинговые, юридические, финансовые услуги и так далее.Georgia Gambling Conference станет площадкой для продуктивного нетворкинга, где посетители и участники во время сессий «быстрых знакомств» (speed dating) смогут установить полезные связи, договориться о партнерстве или привлечении инвестиций в бизнес.В качестве докладчиков на конференции выступят:– признанный эксперт в сфере игорного бизнеса, руководитель отдела маркетинга и PR в Talentgrator, бренд-амбассадор отраслевой игорной выставки Ukrainian Gaming Week 2021. Более 15 лет опыта работы в крупнейших казино региона. Выступит с докладом:• Концепция «ответственной игры». Почему это важно для операторов?– руководитель по маркетингу в Tourinvest. Ранее отвечала за маркетинг в казино Shangri La в Тбилиси, Casinos Austria International, Ambassadori Casino Tbilisi и Eclipse Casino Batumi. Эксперт посвятит свое выступление разбору темы:• Как пандемия коронавируса изменила казино– генеральный менеджер Casino Shangri La Tbilisi. Опытный эксперт в сфере управления казино, на протяжении 35 лет занимал руководящие должности в игорном бизнесе разных стран мира. Брайан сделает доклад на тему:• Игорный туризм как важный показатель экономического роста.– глава маркетингового отдела в Casino Adjara. Тема выступления:• Маркетинг азартных игр в Грузии до пандемии и ожидания после неё– юрист с большим опытом работы, старший партнер бутикового консалтингового юридического агентства 4Н, специализирующегося на игорном бизнесе. Спикер выступит с отдельным докладом на тему:• Саморегулирование, лоббирование и законодательство.– управляющий директор Tbilisi Radio, СЕО в Sem Seo Group. В рамках своего выступления Пейванд раскроет тему:• Как использовать искусственный интеллект для входящего маркетинга.К участию в конференции приглашены представители государственной власти и профессиональных сообществ, а также сотрудники средств массовой информации и блоггеры.Конференция состоится 15 апреля в The Biltmore Hotel Tbilisi.В ближайший уикэнд с 9 по 11 апреля билеты на конференцию будут продаваться с небывалой скидкой 66% по принципу «черной пятницы».Полный список спикеров, темы их докладов, а также билеты на официальном сайте конференции: georgia.affiliate.events/ru Организатор выставки – международная компания Smile Expo, специализирующаяся на проведении мероприятий, посвященных инновационным технологиям. За 14-летнюю историю Smile-Expo провела более 270 отраслевых мероприятий в 28 странах мира. Это выставки, конференции, конгрессы, форумы и фестивали. Ранее в Грузии компания проводила ряд мероприятий, посвященных темам игорного бизнеса и блокчейн-технологий.Контакты для прессы:Mary Lysenko(грузинский, русский и английский языки)+995 555 158 581 (Тел., Whatsapp, Viber, Telegram)Ариадна Шелупец(русский и английский языки)+995-706-777-038 (доп. 162)help@smileexpo.centerСкайп: a.shelupets@smileexpo.center



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ