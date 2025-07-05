Саба Буадзе покинул пост председателя тбилисской организации «Лело» и политсовета

05.07.2025 16:31





Я считаю это большой ошибкой и не согласен участвовать в местных выборах, я принял решение покинуть пост председателя тбилисской организации «Лело» и политсовета, — написал в социальной сети представитель «Лело» Саба Буадзе.



Он пояснил, что останется рядовым членом партии до освобождения лидеров партии «Лело» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.



«Друзья, за эти недели многие спрашивали меня, какова моя позиция относительно местных выборов. Поскольку позиция партии уже официально озвучена, я кратко ознакомлю вас о своем решении:



Я считаю это очень большой ошибкой и не согласен участвовать в местных выборах в таких обстоятельствах. Я считаю, что участие в местных выборах противоречит тому пути, который мы все вместе выбрали, оставив свои депутатские мандаты;



Учитывая все это, я считаю немыслимым быть соучастником этого неверного шага каким-либо образом. Я принял решение покинуть пост председателя тбилисской организации «Лело». Я также покидаю политсовет «Лело» и продолжу свою деятельность в качестве рядового члена до тех пор, пока не выйдут на свободу Мамука и Бадри. Режим закрыл их именно за их борьбу; Борьба будет до конца и до нашей безоговорочной победы», — пишет Буадзе.



Как стало известно сегодня, коалиция «Лело — Сильная Грузия» примет участие в местных выборах.







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