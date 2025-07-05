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«Площадь Свободы» не согласна с решением «Сильной Грузии» участвовать в «выборах»
05.07.2025 16:45
Мы не согласны с решением «Сильной Грузии» участвовать в «выборах», — об этом говорится в заявлении партии «Площадь Свободы».
Как указано в заявлении, «Площадь Свободы» сфокусируется на бойкоте выборов.
«Мы не согласны с решением «Сильной Грузии» участвовать в «выборах». Хотя это их выбор, но это политический риск для всех остальных. Несмотря на это, мы не намерены превратить ближайшие месяцы во внутриоппозиционное поле битвы, наша главная мишень — российская партия «Грузинская мечта».
«Площадь Свободы» сфокусируется на активном бойкоте и организации альтернативного, демократического и инклюзивного политического процесса. Наши ресурсы мы направим именно на это», — говорится в заявлении.
Для информации: коалиция «Лело — Сильная Грузия» примет участие в выборах в органы местного самоуправления. На парламентских выборах 2024 года «Площадь Свободы» вместе с «Лело» входила в коалицию «Сильная Грузия».
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