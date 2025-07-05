Черголеишвили: Нормализация режима путем легитимации выборов неправильна и ущербна для национальных интересов

05.07.2025 16:35





Нормализация режима путем легитимации назначенных им выборов неправильна и наносит ущерб национальным интересам, — об этом в социальной сети написала лидер партии «Федералисты» Тамар Черголеишвили.



По ее словам, целью «Федералистов» будет не только режим, но и его коллаборационисты.



«От имени «Федералистов» заявляем вам, что в рамках кампании по непризнанию нашей целью будет не только режим, но и его коллаборационисты. Мы не нанесем нашим избирателям интеллектуальное оскорбление. Нормализация режима путем легитимации назначенных им выборов неправильна и наносит ущерб национальным интересам. Что неправильно, то мишень. Мы нанесем ущерб тому, что вредит нам», — пишет Тамар Черголеишвили.



Коалиция «Лело — Сильная Грузия» примет участие в местных выборах.







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