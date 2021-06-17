

Кыргызская авиакомпания Air Manas заходит на авиарынок Грузии

17.06.2021 20:57





«Решение о начале чартерных рейсов в Грузию приняла еще одна низкобюджетная кыргызская авиакомпания Air Manas, которая будет выполнять рейсы по направлению Бишкек-Батуми-Бишкек», — заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.



Кыргызская авиакомпания-лоукостер Air Manas начнет оперировать по направлению Бишкек — Батуми — Бишкек с 18 июня.



Согласно заявке, поданной в Агентство гражданской авиации Грузии, авиакомпания планирует выполнять несколько чартерных рейсов до 1 ноября текущего года один раз в неделю (в воскресенье).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





