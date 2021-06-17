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Кыргызская авиакомпания Air Manas заходит на авиарынок Грузии
17.06.2021 20:57
«Решение о начале чартерных рейсов в Грузию приняла еще одна низкобюджетная кыргызская авиакомпания Air Manas, которая будет выполнять рейсы по направлению Бишкек-Батуми-Бишкек», — заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.
Кыргызская авиакомпания-лоукостер Air Manas начнет оперировать по направлению Бишкек — Батуми — Бишкек с 18 июня.
Согласно заявке, поданной в Агентство гражданской авиации Грузии, авиакомпания планирует выполнять несколько чартерных рейсов до 1 ноября текущего года один раз в неделю (в воскресенье).
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