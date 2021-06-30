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Минус 160 миллиардов долларов – новый закон Путина банкротит страну
30.06.2021 18:20
Дмитрий Беляев
На днях Президент России Владимир Путин подписал закон, одобренный ГосДумой в мае, в силу которого с 1 июля экспортеры освобождаются от требования обязательно зачислять выручку на российские счета, если продают товары, которые в соответствии с единой товарной номенклатурой Евразийского экономического союза относятся к несырьевым и неэнергетическим – об этом сообщает интернет-издание Newsland.
В список таких компаний вошли те, которые занимаются вывозом золота, металлов и зерна.
Согласно закону, оставлять выручку в западных банках смогут экспортеры:
- всех видов золота - от монетарного и слитков до порошка, прутков и необработанных форм;
- черных металлов (за исключением отходов, лома и шихтовых слитков), а также металлургической продукции (кроме железнодорожных рельсов) - без возврата в Россию выручки можно будет экспортировать медь, никель, в том числе необработанный (за исключением штейна и промежуточных продуктов), а также алюминий, свинец, цинк и олово, за исключением отдельных видов продукции военного назначения;
- зерна.
По оценкам экспертов сумма, которую не досчитается бюджет страны в среднем составляет около 160 млрд долларов. В это время в социально сфере полный провал - страна не справляется с борьбой против коронавирусом и гражданам приходится из своих карманов оплачивать тесты и другие расходы по лечению.
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