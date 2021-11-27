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The Guardian посвятило статью туристическим направлениям Грузии
27.11.2021 12:59
Популярное британское издание The Guardian публикует статью о туристических направлениях Грузии.
Британская журналистка Надя Берд и фотограф Томер Ифра посетили Грузию три месяца назад по приглашению Национальной туристической администрации Министерства экономики и устойчивого развития. По итогам пресс-тура они подготовили обширную статью о туристических направлениях Грузии, включая фоторепортаж.
Журналист Guardian делится своими впечатлениями от Тушети, описывает деревни, людей, местный быт и обычаи региона в статье под названием «Туризм спасет Омало и Грузию от запустения». В статье местные жители говорят о важности туризма в Тушети, а также о защите экологии.
«Когда я была маленькой, в Омало не было столько домов», — сказала Кети Тавберидзе, 27-летняя студентка-медик, которая каждое лето отдыхает в Омало.
«Очень приятно, когда сюда приезжают туристы. Это хороший шанс пообщаться с иностранцами, приезжающие сюда туристы создают рабочие места для местных жителей. Наша природа дикая и неприкосновенная, и я хочу, чтобы она оставалась неизменной», — сказала The Guardian Кети Тавберидзе.
«В настоящее время я занята воспитанием детей, но хочу иметь свой семейный отель в Тушети и принимать туристов», — сказала Нино Китидзе, которая несколько месяцев в году проводит в Тушети и Ахмете.
«Нино в 18 лет работала няней, в магазине, а сейчас она думает, что туристический бум даст ей хорошую возможность попробовать свои силы в этой сфере», — пишет автор статьи Надя Берд.
Информацию распространяет Национальная администрация туризма Грузии.
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