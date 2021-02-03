

В Тбилиси вооруженные лица попытались ограбить супермаркет

03.02.2021 12:19





На улице Читая в Тбилиси вооруженные лица пытались ограбить супермаркет. По существующей информации, двое вооруженных лиц ворвались в супермаркет, однако вскоре на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, и нападавшие были задержаны.



«В департамент патрульной полиции поступило сообщение о том, что два человека вошли в супермаркет «Спар» на улице Читая. Они были вооружены. Получив сообщение, патрульная команда немедленно прибыла на место происшествия. Следствие началось по двум статьям — грабеж и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. На месте происшествия ведутся следственные действия», — заявил глава патрульной полиции Тбилиси Лаша Джохадзе.



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