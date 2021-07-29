

TDI: Выдача права на проживание в Грузии контролирует СГБ

29.07.2021 21:09





Согласно информации Института толерантности и равенства (TDI), на основании заключения Службы Государственной безопасности, со ссылкой на соответствующие риски, отказ в выдаче вида на жительство в течение многих лет использовался государством в качестве своего рода рычага для искусственного сокращения потока мигрантов из нежелательных стран, главным образом из государств Африки и Азиатского региона.



Новое исследование TDI за 2020-2021 годы изучило правовой статус проживающих в Грузии иностранцев и влияние на него ковид-пандемии.



Согласно отчету, отказ в выдаче вида на жительство часто оправдывая интересы государственной или общественной безопасности связан с нецелесообразностью проживания иностранца в Грузии, на основании заключения Службы государственной безопасности Грузии. Служба государственной безопасности по-прежнему вмешивается в искусственное препятствование потоку лиц, въезжающих в страну из конкретных «нежелательных» стран», что носит так сказать произвольный и неоправданный характер.



По мнению авторов исследования, также примечательно, что Агентство развития государственной службы, хотя и имеет право принимать решения по своему усмотрению, в случае отрицательного заключения Службы государственной безопасности прямо отказывает заявителю.



«В полученном от Агентства развития услуг письме подтверждено, что за период 2020 года после отрицательного заключения /рекомендации, полученной от соответствующих органов, не было выдано ни одного вида на жительство. Соответственно, Агентство отказывает в выдаче вида на жительство во всех случаях, когда в заключении указан вопрос государственной безопасности. В результате мы принимаем только формальные и поверхностные решения без необходимого обоснования. Таким образом, представление СГБ как безусловно доминирующего государственного учреждения является очень опасным подходом, поскольку способствует произволу в принятии решений и еще больше усиливает наличие возможных фактов дискриминации в каждом конкретном случае», - сказано в документе TDI.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





