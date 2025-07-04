Купрадзе: Не будет обращения о помиловании к нелегитимному президенту

04.07.2025 22:12





«Не будет никакого обращения о помиловании к нелегитимному президенту, мы укажем ему путь в сторону российского корабля», — заявил генеральный секретарь партии «Лело» Ираклий Купрадзе.



По его словам, неудачная попытка Михаила Кавелашвили — продемонстрировать страхи Бидзины Иванишвили, усложнить оппозицию возможностью принять результаты посредством моральных дилемм — давайте бороться на всех фронтах.



«Мы услышали нелепую и неудачную попытку нелегитимного президента российского режима торговать свободой политических лидеров. Мы не вступаем в эту торговлю с российским режимом. Несмотря на то, что у нас нет возможности связаться с нашими заключенными лидерами, я, как генеральный секретарь «Лело», знаю, какими ценностями живут Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, с какими принципами и достоинством они защищают интересы грузинского народа и верят в борьбу и победу. Не согласовав с ними, но веря, что это на 100 процентов их позиция — не будет никакого обращения о помиловании к нелегитимному президенту. Мы укажем ему направление российского корабля. В свою очередь, эта неудачная попытка Кавелашвили является демонстрацией страхов Иванишвили, усложнить способность оппозиции принять требования оппозиции моральными дилеммами — давайте бороться на всех фронтах. Соответственно, мы еще раз обращаемся к президенту Саломе Зурабишвили с просьбой исполнить Иванишвили его российский кошмар. Мы просим Зурабишвили еще раз попытаться объединиться и осуществить главный страх Иванишвили и его российского режима — Иванишвили боится объединения и боится общей борьбы», — заявил Ираклий Купрадзе.



Для справки, президент Грузии Михаил Кавелашвили призвал заключенных политиков подать заявление о помиловании, подтвердить готовность участвовать в выборах и он немедленно издаст акт о помиловании.





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