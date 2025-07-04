Совет министров иностранных дел ЕС обсудит ситуацию в Грузии 15 июля

04.07.2025 22:27





Совет министров иностранных дел ЕС вновь обсудит грузинский вопрос 15 июля.



Информация об этом содержится в повестке дня, опубликованной на сайте Европейского совета.



В документе говорится, что европейские министры обменяются мнениями по вопросу Грузии.



Для справки, на заседании Европейского совета в июне министры иностранных дел ЕС также обсуждали вопрос Грузии, хотя никаких конкретных решений принято не было.



Как заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, участники встречи обсудили текущую ситуацию в Грузии, в том числе арест лидеров оппозиционных партий, а также говорили о «введении санкций в отношении лиц, ответственных за усиливающиеся репрессии, включая судей, однако соглашение достигнуто не было».



Каллас тогда заявила, что Европейский совет вернется к теме Грузии в июле.





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