|
|
|
Совет министров иностранных дел ЕС обсудит ситуацию в Грузии 15 июля
04.07.2025 22:27
Совет министров иностранных дел ЕС вновь обсудит грузинский вопрос 15 июля.
Информация об этом содержится в повестке дня, опубликованной на сайте Европейского совета.
В документе говорится, что европейские министры обменяются мнениями по вопросу Грузии.
Для справки, на заседании Европейского совета в июне министры иностранных дел ЕС также обсуждали вопрос Грузии, хотя никаких конкретных решений принято не было.
Как заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, участники встречи обсудили текущую ситуацию в Грузии, в том числе арест лидеров оппозиционных партий, а также говорили о «введении санкций в отношении лиц, ответственных за усиливающиеся репрессии, включая судей, однако соглашение достигнуто не было».
Каллас тогда заявила, что Европейский совет вернется к теме Грузии в июле.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна