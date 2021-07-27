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Самолет Киев-Батуми совершил вынужденную посадку в Тбилиси
27.07.2021 16:51
Авиарейс Киев-Батуми, выполняемый украинской авиакомпанией Yanair, сегодня вынужден был приземлится в Тбилисском аэропорту.
Причиной задержки стали метеоусловия — проливной дождь и туман над Батуми.
Пассажиры находились в аэропорту Тбилиси несколько часов. К этому моменту туман рассеялся и самолет уже вылетел в направлении Батуми.
«Все остальные регулярные рейсы осуществляются по расписанию. Больше никаких задержек из-за погодных условий нет», — заявили журналистам в Батумском аэропорту.
В аэропорту подчеркнули, что небольшая задержка авиарейса Львов – Батуми не связана с грузинской стороной.
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