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Самолет Киев-Батуми совершил вынужденную посадку в Тбилиси


27.07.2021   16:51


Авиарейс Киев-Батуми, выполняемый украинской авиакомпанией Yanair, сегодня вынужден был приземлится в Тбилисском аэропорту.

Причиной задержки стали метеоусловия — проливной дождь и туман над Батуми.

Пассажиры находились в аэропорту Тбилиси несколько часов. К этому моменту туман рассеялся и самолет уже вылетел в направлении Батуми.

«Все остальные регулярные рейсы осуществляются по расписанию. Больше никаких задержек из-за погодных условий нет», — заявили журналистам в Батумском аэропорту.

В аэропорту подчеркнули, что небольшая задержка авиарейса Львов – Батуми не связана с грузинской стороной.

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