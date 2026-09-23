Министр экономики обсудила возможное производство китайских автомобилей в Грузии

23.09.2026 23:23





Министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили встретилась с председателем крупнейшего китайского автопроизводителя BAIC International Фу Цзюнем в головном офисе компании. Об этом сообщает Министерство экономики.



По распространенной информации, на встрече министр представила подготовленное по заказу Корпорации экономического развития Грузии исследование о возможности создания в стране предприятия электромобилей и заострила внимание на перспективах сотрудничества с BAIC International.



«Также на встрече обсуждался экспортный потенциал электромобилей в случае их производства в Грузии, в том числе на рынки европейских стран в рамках соглашения о свободной торговле.



Стороны договорились, что китайская компания направит в Грузию рабочую группу для проведения двустороннего рабочего процесса.



Был подчеркнут успех, которого китайский автопроизводитель добился как на китайском, так и на международных рынках. В свою очередь, сторона BAIC International подробно говорила о стратегических направлениях развития компании, ее деятельности на международных рынках и возможностях расширения географического ареала.



В головном офисе председатель BAIC International представил министру и членам делегации автомобили, производимые компанией.



На встрече также присутствовали заместители министра Ираклий Надареишвили, Тамар Иоселиани и Геннадий Арвеладзе», - говорится в информации.





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