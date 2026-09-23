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Кобахидзе: На встрече с Аленом Берсе мы говорили об отношениях Грузии и Совета Европы


23.09.2026   22:58


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в социальной сети X откликнулся на встречу с генеральным секретарём Совета Европы Аленом Берсе.

Как отмечает премьер-министр, на встрече обсуждались отношения Грузии и Совета Европы.

«На встрече с генеральным секретарём Совета Европы Аленом Берсе мы говорили об отношениях между Грузией и Советом Европы, а также о возможностях дальнейшего сотрудничества, основанного на взаимном уважении и конструктивном диалоге», - отмечает Ираклий Кобахидзе.


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