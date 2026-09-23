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Георгий Гахария: Будет «интересно», какие сфабрикованные обвинения выдумает режим Иванишвили на этот раз


23.09.2026   23:03


Будет довольно «интересно» увидеть, какие сфабрикованные обвинения на этот раз выдумает режим Иванишвили против партии, которая постоянно заявляет, что выборы являются единственным мирным путем смены власти, - об этом в соцсети пишет Георгий Гахария.

«На прошлой неделе «Грузинская мечта» внесла в Конституционный суд заявление по поводу нашего запрета - единственной оппозиционной партии, находящейся в парламенте.

До сих пор этот «судебный спор» недоступен - не публичен и недоступен для нас. Будет довольно «интересно» увидеть, какие сфабрикованные обвинения на этот раз выдумает режим Иванишвили против партии, которая имеет парламентские мандаты и постоянно заявляет, что выборы являются единственным мирным путем смены власти», - пишет Гахария.


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