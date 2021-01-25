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Каковы ожидания граждан Грузии от нового парламента – исследование NDI
25.01.2021 17:30
Один из вопросов нового исследования Национального демократического института (NDI) - ожидания населения в отношении нового парламента.
В результате опроса большинство респондентов, 82% считают, что все политические партии должна друг с другом сотрудничать, в целях защиты интересов граждан в парламенте. Большинство опрошенных в ходе исследования сторонников оппозиции и «Мечты» согласны с этим.
Кроме того, согласно исследованию:
Большинство опрошенных сторонников «Грузинской мечты» - 76% считают, что парламент будет работать над важными для них вопросами.
При этом, большинство опрошенных сторонников оппозиции - 60% - наоборот, считают, что новый парламент не будет работать над важными для них вопросами.
Также большинство сторонников «мечты» - 72% считают, что новый парламент будет более эффективным, с чем не согласны более половины сторонников оппозиции - 53%.
65% опрошенных сторонников мечты считают, что новый парламент будет более этичным, с чем и в этом случае несогласны 51% сторонников оппозиции.
Кроме того, согласно исследованию:
41% опрошенных согласны с тем, что новый парламент будет работать над важными для них вопросами.
39% считают, что новый парламент будет более эффективно контролировать деятельность правительства
36% ожидают, что члены нового парламента будут вести себя этично
33% считают, что новый парламент будет более активно привлекать к своей деятельности организации гражданского общества.
24% считают, что новый парламент будет активно вовлекать граждан в деятельность парламента.
Исследование NDI было проведено 17-24 декабря 2020 года. В масштабах страны по телефону было опрошено 2 053 взрослых человека (за исключением оккупированных территорий). Респонденты выбирались путем случайного выбора – методом случайного набора телефонного номера. Интервью проводились на грузинском, азербайджанском, армянском и русском языках.
Средняя погрешность опроса составляет +/- 1,1 процента.
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