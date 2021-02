EMC: подготовительные работы на месте строительства Намахвани ГЭС незаконны

10.02.2021 18:39





Центр просвещения и мониторинга в области прав человека (EMC) считает незаконными текущие подготовительные работы на Намахвани ГЭС в долине реки Риони.



Сегодня, 10 февраля, организация обратилась с официальным заявлением в Агентство технического и строительного надзора, в котором просила агентство немедленно проинспектировать текущие строительные работы на ГЭС Квемо Намахвани в муниципалитете Цхалтубо, приостановить строительные работы которы ведутся без разрешения на строительство, а также привлечь к ответственности компанию Enka Renewables Ltd.



«С 21 сентября 2020 года Enka Riniubels Ltd больше не имеет право проводить подготовительные работы и земляные работы на гидроэлектростанции Квемо Намахвани. При отсутствии соответствующего разрешения на строительство любые строительные работы являются нарушением закона. Агентство технического и строительного надзора как орган, выдающий разрешение на строительство, и орган, наделенный полномочиями контролировать условия строительства, обязаны немедленно остановить и предотвратить незаконный процесс строительства.



Общественности известно, что согласно решению Министерства охраны окружающей среды от 28 февраля 2020 года компания «Enka Riniubels» получила указание провести и представить до 25 исследований до начала строительства ГЭС Квемо Намахвани. Несмотря на отсутствие соответствующих исследований, 22 апреля 2020 года Агентство технического и строительного надзора все же выдало эксплуатирующей компании условное разрешение на строительство. По этому же разрешению компании было разрешено проводить на участке не только подготовительные работы, но и ряд капитальных земельных работ. Однако запись, которая позволяла компании выполнять указанные работы, была удалена из разрешения на строительство решением Агентства от 21 сентября 2020 года. Enka Reniebels Ltd больше не имеет права проводить на объекте подготовительные работы и земляные работы», — говорится в заявлении.



По данным EMC, несмотря на изменение разрешительных условий, подготовительные работы все еще продолжаются.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ