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В Антверпене задержан беженец из Грузии по обвинению в нескольких преступлениях


18.06.2025   22:21


В бельгийском городе Антверпен убит ножом 76-летний мужчина, задержанный говорит, что он беженец из Грузии. Об этом сообщила Gazet van Antwerpen.

По существющей информации, 38-летний мужчина по имени Симон убил ножом 76-летнего мужчину и ранил другого в колено в автобусе в районе Линкерувер в Антверпене.

Задержанный в ходе разговора с полицией заявил, что находится в Нидерландах как беженец из Грузии. На допросе его сопровождал грузинский переводчик.

Отмечается, что вскоре после инцидента группе быстрого реагирования полиции Антверпена удалось задержать подозреваемого.

По заявлению офиса прокурора города, в начале дня с полицией связались по поводу кражи из магазина алкогольных напитков, которую, по предварительной информации, совершил задержанный, однако в тот момент задержать его не удалось.

Адвокат задержанного заявил, что его клиент сотрудничает со следствием. Офис прокурора Антверпена сообщил, что задержанный доставлен в больницу для медицинского обследования и психиатрического анализа.


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