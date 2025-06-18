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В Антверпене задержан беженец из Грузии по обвинению в нескольких преступлениях
18.06.2025 22:21
В бельгийском городе Антверпен убит ножом 76-летний мужчина, задержанный говорит, что он беженец из Грузии. Об этом сообщила Gazet van Antwerpen.
По существющей информации, 38-летний мужчина по имени Симон убил ножом 76-летнего мужчину и ранил другого в колено в автобусе в районе Линкерувер в Антверпене.
Задержанный в ходе разговора с полицией заявил, что находится в Нидерландах как беженец из Грузии. На допросе его сопровождал грузинский переводчик.
Отмечается, что вскоре после инцидента группе быстрого реагирования полиции Антверпена удалось задержать подозреваемого.
По заявлению офиса прокурора города, в начале дня с полицией связались по поводу кражи из магазина алкогольных напитков, которую, по предварительной информации, совершил задержанный, однако в тот момент задержать его не удалось.
Адвокат задержанного заявил, что его клиент сотрудничает со следствием. Офис прокурора Антверпена сообщил, что задержанный доставлен в больницу для медицинского обследования и психиатрического анализа.
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