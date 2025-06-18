В Армении задержали прокремлевского миллиардера

18.06.2025 21:59





В Ереване в ночь на 18 июня правоохранители задержали российского бизнесмена армянского происхождения, руководителя ГК «Ташир», управляющей сетью ТРЦ «РИО», миллиардера Самвела Карапетяна. Власти Армении предъявили ему обвинение в публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК Республики Армения), сообщил адвокат предпринимателя Армен Фероян, передает News.am.



По данным издания, Карапетяна перевели в Следственный комитет Армении, против него возбуждено уголовное дело. Свою вину миллиардер не признает, сказал Фероян. Накануне, 17 июня, сотрудники криминальной полиции МВД Армении провели обыски в ереванском особняке Карапетяна, писали «Sputnik Армения» и News.am. Сообщалось, что в ходе оперативных действий силовики задержали 20 человек. Позже, по данным СМИ, возле дома миллиардера были задержаны еще до 50 человек, которых называют сторонниками опального бизнесмена.



Задержание произошло на фоне скандала, возникшего после выступления Карапетяна с поддержкой иерархов Армянской Апостольской Церкви (ААЦ), которую ранее подверг критике премьер-министр республики Никол Пашинян. В начале июня Высший духовный совет ААЦ призвал «компетентные государственные органы» вмешаться в антицерковную кампанию Пашиняна, который, в частности, обвинил католикоса всех армян Гарегина II в наличии ребенка и нарушении обета безбрачия, призвав его уйти в отставку. По мнению представителей церкви, такие заявления угрожают армянской государственности и разделяют общество, ослабляя национальный дух армян.



Карапетян в конфликте церкви и премьера занял сторону первой и со своей стороны заявил, что «небольшая группа, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь и армянский народ».



Пашинян ответил на этот выпад призывом к национализации принадлежащих миллиардеру «Электрических сетей Армении», которые обеспечивают электроэнергией более 1 млн потребителей. «Это произойдет быстро, и я призываю всех сотрудников ЭСА добросовестно выполнять свои трудовые обязанности. После национализации добросовестность будет учтена», — написал Пашинян в соцсетях (цитата по «Интерфаксу»).



Также на фоне этого конфликта премьер-министр снял с должности директора Службы нацбезопасности страны Армена Абазяна, который руководил ведомством с ноября 2020 года, сообщил «Sputnik Армения» со ссылкой на официальное распоряжение. Врио директора СНБ назначен замдиректора Службы Андраник Симонян.



59-летний Карапетян занимает 44 место в рейтинге богатейших предпринимателей России и 1102-е — в списке самых богатых людей мира, по версии Forbes. Его состояние оценивается в $3,2 млрд. По сравнению с прошлым годом оно возросло на $300 млн. Общая выручка принадлежащего Карапетяну «Ташира», который развивает проекты в сферах недвижимости, строительства, энергетики, финансов, выпуска стройматериалов и ресторанного бизнеса, в 2024 году превысила 260 млрд рублей.



Самого миллиардера ранее уличали в тесных связях с российскими силовиками, в частности, с главой МВД России Владимиром Колокольцевым. По данным журнала «Собеседник», один из двух дворцов семьи Карапетянов в элитном подмосковном поселке «Ландшафт» на Рублевке был построен связанной с сыном министра внутренних дел, Александром Колокольцевым, фирмой «Аксен Эстейт».



Ранее «Ведомости» писали, что Александр Колокольцев ведет общий бизнес с семьей основателя группы «Стинком» Геннадия Степаняна, являющегося старым другом и партнером Карапетяна. Помимо этого, бизнес-империю Карапетяна и Колокольцева одно время сближали родственные связи: представитель и совладелец «Ташира» Роман Озимков выдал свою дочь Кристину замуж за Александра Колокольцева, их брак продлился до 2023 года.





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