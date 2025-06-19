Европарламент создает официальный орган для проверки финансирования НПО

19.06.2025 18:30





Европейский парламент создает официальный орган, который будет контролировать финансирование неправительственных организаций. Об этом сообщает Politico.



По данным издания, Европейский парламент проголосовал за создание рабочей группы, которая займется изучением финансирования НПО со стороны ЕС. Инициатором создания группы является Европейская народная партия, крупнейшая правоцентристская партия в Европейском парламенте.



Против инициативы проголосовали социалисты и демократы, а также представители «Обновленной Европы» и «Зеленых».



«Мы уже давно говорим, что недостаточно делается для обеспечения прозрачности финансирования НПО», — заявил Томаш Жечовски, представитель Европейской народной партии.



По данным Европейской народной партии, рабочая группа рассмотрит все контракты, подписанные Европейской комиссией с НПО.







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