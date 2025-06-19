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Делегация парламента Грузии посетила Мемориал жертвам Геноцида армян


19.06.2025   21:32


Делегация во главе с председателем Комиссии по культуре Парламента Грузии Георгием Габуния в сопровождении члена постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта, депутата фракции «Гражданский договор» Нарека Бабаяна посетила мемориальный комплекс в Цицернакаберде.

Гости возложили цветы к Вечному огню, увековечивающему жертв Геноцида армян, почтили память Св.Мучеников.


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